İran'daki askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri başarıyla vuruldu

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait 16 adet uzun menzilli, orta menzilli ve kısa menzilli füze ülkenin güneyinde başlatılan "Büyük Peygamber (SAV) 17" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın son aşamasında önceden belirlenmiş hedefleri tam isabetle vurdu.

Tatbikatın bu aşamasında İmad, Kadr, Secil, Zelzal, Dezful ve Zülfikar füzeleri düşmanın simüle edilmiş hassas mevzilerini tam isabetle vurarak imha etti.

Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait 10 İHA da önceden belirlenmiş hedefleri imha etti.