Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'ın Yemen Büyükelçisi İrlu vefat etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hatipzade, "Büyükelçi İrlu görev yerinde koronaya yakalanmıştı, fakat bazı ülkelerin geç işbirliği yapması nedeniyle kötü durumda ülkeye getirildi. Aynı zamanda savaş gazisi olan İrlu tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah şehit oldu." dedi.

İranlı yetkililerden Büyükeçi İrlu için taziye mesajları

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün gece İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hassan İrlu'nun vefatından dolayı ayrı ayrı taziye mesajları gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, mesajında, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen büyükelçisi ve iki şehidin kardeşi mücahid diplomat Hasan İrlu'nun şehadetini tebrik ederek aynı zamanda taziyelerini bildirdi.

İran Meclis Başkanı da mesajında ​​İran'ın Yemen büyükelçisinin vefatından dolayı taziyelerini iletirken ''Allah rızası için bu mücahit mübarek ömrünü İslam ideallerini ve İslam İnkılabı'nı savunarak geçirmiş, direniş eksenini güçlendirmekten ve başta Yemen Mücahidleri olmak üzere bölgenin mazlum halklarını savunmaktan bir an olsun vazgeçmemiştir.'' dedi.

Askeri tatbikatta kullanılan tüm teçhizatlar yerlidir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, ülkenin güneyinde devam eden askeri tatbikatın çeşitli aşamalarında kullanılan teçhizatların yerli üretim olduğunu belirtti.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Neçirvan Barzani ile görüştü

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşmede, IKBY ve Irak’ın İran’la olan ilişkilerinin yanı sıra, ortak işbirliğinin güçlendirilmesi, Irak’taki son siyasi süreç ve yeni hükümeti kurma adımları gündeme geldi.

Görüşmede ele alınan bir diğer konu ise, IKBY ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin olduğu kaydedildi.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 43 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 413 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 167'ye vaka sayısı ise 6 milyon 175 bin 782'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 835'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 12 bin 695'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.