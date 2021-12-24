Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin Irak'tan çekilmesi Irak halkının direnişinin bir sonucudur

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran’a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.

Bu görüşmede Reisi, Irak'taki genel seçimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ta güçlü bir parlamento ve hükümetin kurulmasını her zaman desteklemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Seçimlere karşı itirazlar herhangi bir demokratik sistemde olabilir. Fakat protesto sürecinin yasal yollarla takip edilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Irak'ın güvenliğinin İran için önemli olduğuna dikkati çeken Reisi, "Irak'ta güvensizlik yaratmak ve istikrarı tehdit etmek kabul edilemez ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikası, Irak'ın istikrarı ve Bağdat hükümetinin otoritesini desteklemektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD askerlerinin Irak'tan geri çekilmesine değinerek, "Bu başarı, Irak halkı ile yetkililerin direnişinden kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan İran'ın teklifini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. İki bakan bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı’nın önümüzdeki hafta Bağdat’a ziyarette bulunacağını açıklayarak, "Basra-Şalamçe demiryolu hattının en kısa sürede devreye sokulması konusunda kararlıyız." dedi.

Tahran'da heyetler arası yapılan görüşmelerde Şehit General Süleymani dosyasının ele alındığını belirten Emir Abdullahiyan, “İki taraf, dosyayı takip eden İran ve Irak Ortak Yargı Komitesi'nin işbirliğinin daha hızlı sürdürülmesi gerektiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "Ebu Mehdi el-Mühendis ve General Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü arifesinde, Irak Dışişleri Bakanı'ndan ABD birliklerinin Irak'tan kesin olarak çekildiğini teyit eden müjdeli haberi aldığımız için çok memnunuz." açıklamasında bulundu.

Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekelştirdiği görüşmeyi değerlendiren Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki son durumu konuştuklarını belirterk, "Görüşmede Irak ve Suriye'de terörizm ile mücadeledeki son gelişmelerin yanı sıra İran ile P4+1 ülkeleri arasında yürütülen Viyana müzakerelerini de ele aldık." dedi.

Emir Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili bir soruya, "İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde bir takım olumlu ve olumsuz konular var." yanıtını verdi.

Emir Abdullahiyan: Azerbaycan ile ekonomik ilişkilerimiz artacak

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü’yü ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bahramov ile görüştü. İki bakan bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan basın toplantısında, "Azerbaycan halkı ve devletini, topraklarının kurtuluşundan dolayı kutluyorum. Azerbaycan'ı en yakın ve en iyi komşularımızdan biri olarak görüyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin temel önceliği komşu ülkelerle ilişkilerdir ve burada Azerbaycan'ın özel bir yeri vardır. Halklarımızın refahı için adımlar atacağız" dedi.

Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamındaki Cumhurbaşkanı Reisi ve İlham Aliyev görüşmesinde 4'lü iş birliği formatının da gündeme geldiğini bildiren Emir Abdullahiyan, "İran, Azerbaycan, Rusya ve Türkiye arasında yeni bir platform oluşturulacak. Bu ülkelerin dış politikaları bir birine yakın olduğu için bazı düşünceleri birlikte hayata geçireceğiz. Bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözebilir. Bölge dışından birilerinin müdahalesine ihtiyacımız yok. Bizim onların yardımına ihtiyacımız yok. Onların bizim bölgede yeri yoktur. Bölge ülkelerinin kendi sorunlarını çözmek için iradeleri var." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "Azerbaycan'la ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda mutabakat sağladık. Enerji ve ulaştırma alanındaki potansiyelimizi daha aktif hale getirme konusunda mutabık kaldık. Karabağ'daki imar çalışmalarında yer almak istiyoruz." diye konuştu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 932 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 262'e vaka sayısı ise 6 milyon 179 bin 817'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 807'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 19 bin 343'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.