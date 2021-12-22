Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak için Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyani İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin selamlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na iletti.

Emir Abdullahiyan, İran ve Azerbaycan liderlerinin Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunarak, bunun iki dost ve kardeş ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu ve ikili ilişkilerin ivma kazanmasına katkı sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev de, "Türkmenistan'daki görüşmede iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi için tüm imkanların sağlandığına bir kez daha tanık olduk." dedi.

Aliyev, "Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ile Aşkabat'ta yapılan görüşmede, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dostluk ve kardeşlik bağları yeniden teyit edildi ve siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için daha fazla adım atılması gereği vurgulandı." ifadesini kullandı.

Son aylarda İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında yapılan birçok görüşmeye değinen Aliyev, bu temasların oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "İran ve Azerbaycan arasındaki ikili işbirliğinin gündemi daha geniştir ve bu işbirliğinin iyi sonuçlar vereceğinden eminim." diye konuştu.