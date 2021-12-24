Emir Abdullahiyan, Fuad Hüseyin ile görüşmesini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi önümüzdeki hafta Bağdat’ı ziyaret edecek. Basra’ya giden Şelemçe demiryolunun en kısa sürede faaliyete geçmesine kararlıyız. Bu, iki ülke vatandaşlarının hareketini ve İran ile Irak arasındaki transit ve mal geçişini artırmaya yardımcı olacaktır.

Irak Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmede vize kaldırılması, Afganistan meselesi, Irak ve Suriye’de terörizm ve terör örgütü IŞİD ile mücadelenin yanı sıra Viyana görüşmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Irak Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin ve Başbakanı Mustafa Kazımi’nin çabaları sayesinde, Bağdat'taki İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin bir sonraki turuna katılacağız. Irak hükümetine, yanlış anlaşılmaları çözmeye ve İran-Suudi Arabistan ilişkilerini normale döndürmeye yönelik çabaları için teşekkür ediyorum.

İran ve Irak ilişkileri genel olarak tüm alanlarda iyi gidiyor. Tahran-Bağdat ilişkileri kelimenin tam anlamıyla stratejik bir seviyededir.”