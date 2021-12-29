Azerbaycan'dan İran açıklaması: İyi ilişkiler devam edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, komşu ülkelerle ilişkilerin değerlendirdiği 2021 raporunda, “Azerbaycan Cumhuriyeti için komşularının her biri ile dostane ilişkileri sürdürüp ortak çıkarlar temelinde geliştirmek dış politikamızın bir önceliği olmaya devam etmektedir.

Bu doğrultuda 2021 yılında Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Kazakistan ve Türkmenistan ile üst düzey temaslar devam etmiş ve sağlanan özel iş birliği projeleriyle münasebetler daha da zenginleştirilmiştir.” denildi.

Rapourun İran bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“2021 yılında İran İslam Cumhuriyeti ile dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin üst düzeyde sürdürülmesi için çaba gösterilmiştir. 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi çerçevesinde Azerbaycan ve İran Cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşme, karşılıklı ilişkilerin gelişmesine büyük bir ivme kazandırdı . Görüşmede, iki ülke liderleri ‘Türkmenistan doğal gazının İran İslam Cumhuriyeti topraklarından geçişini sağlayan bir anlaşma’ imzaladılar. 2021'de Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları arasında bir dizi görüşme yapılmıştır. 22 Aralık 2021'de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Azerbaycan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.”

