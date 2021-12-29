İran, Siyonist Rejim'in Lazkiye Limanı'na saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist Rejim’in Suriye’ye yönelik saldırılarını özellikle Lazkiye Limanı’ndaki gıda ve ilaç depolarını yeniden hedef almasını kınadı.

Said Hatipzade, “Siyonist Rejimin bu eylemi, BM üyesi bir devlete saldırganlığın ve bu ülkenin egemenliğinin açık ihlalidir ve aynı zamanda bir saldırganlık eylemi ve rejimin bölgedeki kriz çıkarma amaçlarının açık bir örneğidir. Ayrıca insanlık dışı ve ahlaksız bir davranış olarak kabul edilir” dedi.

Hatipzade, “Bölgenin istikrarına, güvenliğine ve huzurune katlanmayan ve kendi güvenliğini bölgenin güvensizliği ve istikrarsızlığı içinde tanımlayan bu rejimin liderleri sahte ve mesnetsiz bahanelerle Suriye topraklarına defalarca saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası yasaları, düzenlemeleri ve normları çiğnemektedir” ifadelerinde bulundu.

Saldırganların eylemlerine karşı meşru ve karşılıklı savunmayı Suriye halkı ve hükümetinin hakkı olarak nitelendiren Hatipzade, ülkeleri ve uluslararası toplumu, bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye atan bu tür saldırıların tekrarını önlemek için gerekli önlemleri almaya çağırdı.