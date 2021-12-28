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28 Ara 2021 09:53

Siyonist İsrail'den Lazkiye limanına yeni saldırı

Siyonist İsrail'den Lazkiye limanına yeni saldırı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Siyonist Rejim'in ülkenin Lazkiye kentindeki limanı dün gece füzelerle hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

Siyonist Rejim'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin Siyonist İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.

Ajans, saldırı neticesinde çok sayıda konteynerin yandığı bilgisini paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre saldırının gerçekleştirildiği bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangın meydana geldi.

Füzelerin hedefinde silah depolarının olduğu iddia ediliyor. Bazı sosyal medya hesapları, saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.

News Code 1899470
https://tr.mehrnews.com/news/1899470/

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