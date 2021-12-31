Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, ABD’nin eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi şehit düşürme cinayetine değinerek, Şehit Süleymani’yi “milli kahraman ve İslam ümmeti kahramanı” olarak nitelendirdi.

Şehit General Süleymani hakkında Ayetullah Hatemi, şu açıklamalarda bulundu:

“ABD, terör örgütü IŞİD'in Musul’dan temizlenmesinin en az 10 yıl süreceğini söylerken Şehit Süleymani, IŞİD’in varlığının 3 ay daha süreceğini ifade etmişti. Bu gerçekeşti ve üç aydan kısa bir sürede IŞİD'in ortadan kaldırıldı.

Şehit Süleymani'nin şehadeti sonucu ABD güçleri Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Yakında Allah'ın izniyle onların Irak’taki varlığı da son bulacak. Şu anda o değerli şehidin kanı sayesinde Yemen'de zaferin yaklaştığına tanık oluyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti, Ayn-el Esed üssüne yaptığı misilleme operasyonu ile ABD'ye tokat attı. Orada birçok kişi gebertildi, ancak haberleri sansürlendi. Nihai intikamımız, Kasım Süleymani suikastında dahli olan tüm kişilerin özellikle cinayeti işlediğini açıkça dile getiren Trump'ın cezalandırılmasıdır.”

'Siyonistler hata yaparsa füzelerle hayatlarını karartırız'

Ayetullah Hatemi, Siyonist Rejim’in saldırı tehdidine tepki göstererek, "Siyonistler en ufak bir hata yaparsa füzelerimizle hayatlarını karartırız." diye konuştu.