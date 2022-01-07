ABD, 6 Ocak kongre baskınından ders çıkarmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Trump yanlılarının Joe Biden’ın seçim zaferinin tescilleneceği oturum sırasında Kongre binasına saldırmasının yıldönümünde, Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“6 Ocak 2021’de dünya ABD’nin on yıllardır başka ülkelere ihraç etmeye çalıştığı şeyin bir köşesine tanık oldu.

Bu kargaşa, Trump’ın dünya çapındaki yasadışı eylemlerinden sorumlu tutulmadığında tahmin edilebilirdi.

Dünya işte; hangdi elle verirsen aynı elden geri alacaksın. ABD'nin bu olaydan çıkarması gereken çok ders var."

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerini kaybeden eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri, Joe Biden’ın zaferinin tescilleneceği Kongre oturumunu durdurmak amacıyla Kongre binasına baskın yapmıştı.