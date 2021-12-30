İran'dan Siyonist Rejim’in Golan toplantısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett'in kabine üyeleri ile işgal altındaki Golan bölgesinde toplanmasını şiddetle kınayarak, Sİyonistlerin bu saldırgan eylemini ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendirdi.

Said Hatipzade, “İşgal altından Golan bölgesi, başta Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı Kararı olmak üzere birçok BM kararına göre Suriye’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve BM Genel Kurulu bu yadsınamaz gerçeği her yıl vurgulamaktadır” dedi.

Hatipzade, “Golan’daki yerleşimlerin genişlemesi ve Siyonist göçmenlerin sayısının artması gerçeği hiçbir şekilde değiştiremez ve Siyonist yerleşimciler, işgal altındaki topraklarda sonsuza kadar yaşayamayacaklarını bilmelidirler” ifadesini kullandı.

Hatipzade ayrıca İran’ın bu konuda Suriye’ye olan güçlü desteğini vurguladı.