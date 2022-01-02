ABD, Suriye'yi terk etmek zoruna

İranlı Büyükelçisi Mehdi Sobhani, “İran ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ve İran'ın Suriye'nin yeniden inşasına katılımı önemlidir. İki ülke kritik bir dönemde ve ekonomik savaş ve birçok yaptırımla mücadele ediyor. Bu yüzden ekonomik konulara odaklanmak gerekiyor” dedi.

Son aylarda Suriye'de yaklaşık 120 İranlı firmanın katıldığı birçok fuar açıldığını vurgulayan Sobhani, Tahran’ın bu fuarlara katılmakla birçok hedefe ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Sobhani, “Bu hedeflerden biri, yatırımcıların gelip Suriye'nin güvenliğini kendi gözleriyle görmelerine zemin hazırlamak için Suriye'nin güvenlik ve istikrara sahip olduğunu göstermekti. İkinci hedef, şirketlerin Suriye pazarının ihtiyaçlarını tanımaları için bir fırsat yaratmaktı. Üçüncüsü ise İranlı şirketlerin Suriyeli şirketlerle sözleşme imzalayabilmesinin yanı sıra İranlı ve Suriyeli yetkililer arasında çeşitli ticari, ekonomik ve endüstriyel alanlarda görüşmeler yapabilmesiydi” ifadelerinde bulundu.

Sobhani İran’ın, ister Golan olsun ister Suriye’nin kuzeydoğu veya kuzeybatısı olsun bu ülkenin işgalini şiddetle kınadığını belirtti.

İranlı büyükelçi ABD’nin Suriye’deki varlığı hakkında, “ABD birlikleri Suriye topraklarından çıkmak zorunda kalacak. Bunun için kesin bir tarih veremeyiz ancak bu olacaktır” diye kaydetti.

Sobhani İran’ın Suriye'nin dış ilişkilerinde bu ülkenin hükümeti ve halkının çıkarlarına hizmet edecek her türlü açılımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.