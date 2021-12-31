İran Dışişleri’nden “Şehit General Süleymani” açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı'nın eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı açıklamada, “Şehit Süleymani, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikaları doğrultusunda her zaman rol oynamış ve bölgede yükselen uluslararası terörizm ile terör gruplarına karşı mücadelede büyük çaba sarfetmiştir.

Bu nedenle ona ‘terörle mücadele kahramanı’ ve ‘barış komutanı’ unvanı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD’nin çifte standart uygulayıp terörle mücadele iddiasıyla General Süleymani’ye suikast düzenlediği kaydedilen açıklamada, “Bu eylem, terör gruplarına bir destek mesajıydı ve terörle mücadele iddialarının yalan olduğunu açıkça ortaya çıkardı.” denildi.

General Süleymani'nin yanı sıra Ebu Mehdi el-Mühandis ve değerli yoldaşlarının şehit edilmesinin direnişi etkilemediği ifade edilen açıklamada, suikast eyleminin bir yandan İran'ın ulusal birliğini güçlendirdiği, diğer yandan da direniş söylemini daha da belirgin bir hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hiç kuşkusuz, General Süleymani’ye suikast, o dönemdeki ABD hükümeti tarafından organize edilip yürütülen bir ‘terör saldırısı’ örneğidir ve halen olayın sorumlusu Beyaz Saray’dır." belirtili.

Yazılı açıklamada, Şehit General Kasım Süleymani suikastına ilişkin yargı dosyası hakkında, "Dışişleri Bakanlığı, diğer kurumlarla birlikte suikast eyleminde dahli olanların adalet önünde hesap vermesi tiçin bir dizi çalışmalar başlatmıştır ve nihai sonuca ulaşana kadar süreç tapkip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.