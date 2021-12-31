Bağdat'ta Amerikan ve Siyonist bayrağı yakıldı

Sabereen News telegram kanalında yer alan bilgiye göre, Irak'ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde bugün direnişin kahraman komutanları General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin ikinci yıl dönümü nedeniyle protesto gösterisi gerçekleşti.
Göstericiler, Yeşil Bölge’nin kapıları önünde toplanarak içeri girmeye çalıştı.
Gösteri sırasında ABD'nin Bağdat elçiliğinin maketinin yanı sıra Amerikan ve Siyonist bayrağı yakıldı.
Son günlerde Bağdat'ta direniş şehitleri için sembolik bir cenaze töreni düzenlenmişti.
General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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