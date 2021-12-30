Direniş şehitleri terörizmin kökünü kazıdı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadet yıldönümü münasebetiyle İran’ın Irak Büyükelçiliği’nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, “Şehit Süleymani ve Şehit el-Mühendis terörizmin kökünü başta Irak olmak üzere İslam topraklarından kazıdı” dedi.

İslami direnişin Şehit Süleymani ve Mühendis’in kanı sayesinde daha da güçlendiğini belirten Mescidi, bu cinayetin faillerinin yargılanacağını ifade etti.