Direniş şehitleri terörizmin kökünü kazıdı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadet yıldönümü münasebetiyle İran’ın Irak Büyükelçiliği’nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, “Şehit Süleymani ve Şehit el-Mühendis terörizmin kökünü başta Irak olmak üzere İslam topraklarından kazıdı” dedi.
İslami direnişin Şehit Süleymani ve Mühendis’in kanı sayesinde daha da güçlendiğini belirten Mescidi, bu cinayetin faillerinin yargılanacağını ifade etti.
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