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29 Ara 2021 15:24

Avrupa Parlamentosu üyesinden General Süleymani'ye övgü

Avrupa Parlamentosu üyesinden General Süleymani'ye övgü

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, IŞİD'i Irak'ta yenmede kimsenin General Süleymani kadar çaba göstermediğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, IŞİD'i Irak'ta yenmede kimsenin General Süleymani kadar çaba göstermediğini belirtti.

İrlanda'yı temsil eden Mick Wallace'ın yaptığı paylaşımında, "ABD ile müttefikleri, IŞİD'in yükselişinden ve cihatçı grupların silahlandırılmasından sorumluyken, IŞİD'i Irak'ta yenmede kimse General Süleymani kadar çaba göstermemiştir. ABD tarafından katlediğinde uluslararası toplumun kınaması neredeydi?" ifadelerine ver verildi.

Avrupa Parlamentosu üyesinden General Süleymani'ye övgü

General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1899503
https://tr.mehrnews.com/news/1899503/

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