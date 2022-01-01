Direniş ekseni eskisinden daha da gelişti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis’in şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle Şehit Süleymani’nin ailesini kabul etti.

Ayetullah Hamanei, Şehit General Süleymani’nin İslam dünyası ve bölge gençleri arasında bir model ve kahraman haline geldiğini belirterek, “Aziz Şehit Süleymani, İran'ın ve İslam dünyasının en milli şahsiyetlerinden biridir” dedi.

Şehit Süleymani’nin şehadetini ulusal ve uluslararası bir olay olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, “Bugün Şehit General Süleymani, bölgemizde umudun, özgüvenin, cesaretin ve dayanıklılığın ve zaferin göstergesidir. Bazılarının söylediği gibi Şehit Süleymani düşmanları için ‘General Süleymani’ olmaktan daha tehlikelidir” ifadesini kullandı.

İslam Devrim Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

“Düşmanlar General Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis’i şehit ederek her şeyin bittiğini düşünmüştü. Ancak ABD’nin Afganistan’dan kaçışı bu aziz şehidin kanı sayesinde gerçekleşmiştir. Amerika, çaresizce Irak’tan çekiliyormuş gibi yapıp askeri danışmanlık görevini sürdüreceğini bildiriyor. Iraklı kardeşler bu konuyu dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Yemen'de direniş cephesi ilerliyor, Suriye'de aciz duruma düşen düşman gelecek kaygısı yaşıyor. Genel olarak bölgedeki direniş bugün iki sene öncesine kıyasla daha gelişmiştir ve daha umutlu ve canlıdır.”

Şehit Süleymani’yi "gerçek ölümsüz" olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, “Suikast düzenleyen Trump ve benzerleri tarihte unutulanlar arasında yer alacak ve işledikleri dünyevi cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöplüğünde kaybolacaklar” diye kaydetti.