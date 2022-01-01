Hulusi Akar’dan F-35 açıklaması

Türkiye Milli Savuna Bakanı Hulusi Akar, F-35 krizi ile ilgili konuştu. “F-16 ayrı bir kulvar, F-35 ayrı bir kulvar. Ayrı konular. Biz Yabancı Askeri Satışlar kapsamında prosedürü uyguladık. F-16’larla ilgili gerekli istişareyi yaptık, yazı yazıldı. Bu yönde çalışma devam ediyor. F-35 meselesi ile ilgili ekimde ABD heyeti Türkiye’ye geldi. Problemler konuşuldu. Bir heyetimiz yeni yılın başında gidecek, tekrar bu konuyu konuşacak. Bu görüşme muhtemelen Washington’da olacak” diyen Akar, “Pozisyonumuzu açıkça ortaya koyduk, sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

Akar, “Madem bir NATO, bir savunma paktı var, Türkiye’nin gücü kuvveti NATO’nun gücünün katma değeri, siz Türkiye’nin gücünü açık-kapalı ambargolarla engellerseniz nasıl olacak diye NATO’da söylüyoruz” diye konuştu.

"F-35 uçağının alımı artık çok zor"

Hürriyet’ten Fatih Çekirge, kendisine konuşan Bakan Akar’ın F-35’lerle ilgili açıklaması hakkında, “Bakan Akar’ın cevaplarını son gelişmelerle birleştirip yorumlayınca, bendeki izlenim şu: F-35 uçağının alımı artık çok zor. O ihtimal bitmiş. Şimdi verilen 1 milyar 400 milyon doların nasıl ve ne kadarının geri alınacağı önemli... Yani tahsilat ve hesaplaşma meselesi...” diye yazdı.

Akar, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını da şöyle açıkladı:

“Yeni güvenlik konsepti var. Terörü kaynağında kurutmak lazım. Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. Kaçtıkları yere kadar gideceğiz, teröristler nerede ise hedefimiz orası. Tek hedef terörist.”