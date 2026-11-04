İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından paylşatığı mesajda ABD yönetimine seslenerek, “Kibir, çöküşün ön sözüdür. Sizin ihtirasınız, aldatıcı bir rejimin (İsrail) hizmetine girerek ülkenizi İran’a karşı hukuk dışı bir saldırıya sürükledi. Hesaplarınız tutmadı, varsayımlarınız çöktü ve stratejik hatalarınız peşi sıra ortaya çıktı; Tüm bunlar, İran'ı yeterince tanımadığınız ve İranlıların azmini, kararlılığını ve ulusal gururunu doğru düzgün anlamadığınız için oldu.” dedi.

ABD’deki seçim sonuçlarına değinen Bekayi, “Amerikan halkı artık size net bir mesaj vermiştir. Ancak eğer hâlâ gerçeği görmezden gelir, tarihin derslerinden gözünüzü çevirir ve bu tehlikeli yolda ısrar ederseniz, yeni bir hatanın sonuçları, bugüne kadar gördüklerinizin çok ötesine geçecektir” ifadelerini kullandı.

Bekayi, “Bu sözleri, artık anlamlarını görmezden gelemeyeceğiniz kadar tekrarlayın; nihayetinde içlerinde saklı olan hakikati kavrayana kadar dinleyin: İran’a saldırı zafer getirmez; size yenilgiyi getirir. İran, tehditle korkutulabilecek ya da saldırıyla diz çöktürülebilecek bir ülke değildir.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mesajının sonunda ayrıca “Bugün de 4 Kasım Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü’dür…” notunu düştü.