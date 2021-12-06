Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD’nin Hint kararı bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 aylık bir aranın ardından bugün ilk kez başka bir ülkeye resmi temaslarda bulunmak üzere gitti.

Bugün Hindistan’a gidecek ve Yeni Delhi’de Başbakan Modi ile görüşecek Putin’in gündem maddelerinden biri de Hindistan’ın 5 milyar dolarlık silah ve savunma sistemi anlaşması. Hindistan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin de dahil olduğu 5 milyar dolarlık anlaşma paketi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Zira ABD’nin CAATSA ile Hindistan’a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konuşuluyor. ABD merkezli Bloomberg, “Benzer bir alışverişi NATO müttefiki Türkiye yapmış ve ABD, Ankara’yı F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı” yorumunu yaptı.

Bloomberg’e konuşan uzmanlar, Washington yönetiminin Hindistan’ın böyle bir alım yapmasına göz yumacağını öne sürdü. Uzmanlar bunun sebebi olarak ise Hindistan’ın, ABD, Japonya ve Avustralya ile birlikte Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı oluşturulan ittifakın içinde olmasını gösterdi.

Putin’in Hindistan temaslarında Rus ve Hint yetkililer birçok silah ve aracın satın alınmasının yanı sıra çok sayıda silahın Hindistan’da üretilmesinin de görüşüleceğini aktardı.

Kaynak: Sözcü