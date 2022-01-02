Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Suç örgütü çetesine Devrim Muhafızları'ndan ağır darbe

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargâhı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada; "Son günlerde ülkenin güneydoğusunda meydana gelen çatışmanın ardından Sistan ve Baluçistan eyaletindeki Kurin Bölgesinde yürütülen başarılı istihbari çalışmalar sonucu bölgenin güvenliğini bozan bir suç çetesinin kullandığı sığınak tespit edildi. Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen operasyonda suç çetesi lideri ‘Gulam Şahbahş’ ve 5 suç ortağı öldürüldü, çete mensubu 5 kişi de yaralandı. Çeteye ait sığınak ise imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Direniş ekseni eskisinden daha da gelişti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis’in şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle Şehit Süleymani’nin ailesini kabul etti.

Ayetullah Hamanei, direniş ekseninin eskisinden daha da geliştiğini belirtti.

Şehit Süleymani’yi "gerçek ölümsüz" olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, “Suikast düzenleyen Trump ve benzerleri tarihte unutulanlar arasında yer alacak ve işledikleri dünyevi cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöplüğünde kaybolacaklar” dedi.

İran: ABD'nin Batı Asya'daki varlığı petrol ve silah ticareti içindir

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj paylaştı.

Mesajda, “Terörizmle mücadelenin kahramanına suikast düzenleyen ülke mutlak kötülüktür. ABD hiçbir ülkenin hayrını istemeyen bir ülkedir. Bu ülkenin Batı Asya’daki varlığı yozlaştırıcı, yıkıcıdır ve petrol ve silah ticareti için bölgede bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1002 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 527’ye vaka sayısı ise 6 milyon 195 bin 639'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 39 bin 171'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.