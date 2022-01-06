  1. Dünya
  2. Asya
6 Oca 2022 11:31

Kazakistan: Protestolarda 1000'den fazla kişi yaralandı

Kazakistan: Protestolarda 1000'den fazla kişi yaralandı

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yaşanan olaylarda 1000'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Kazakistan'da protestoları büyüyor. Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Akaryakıt zamları üzerine birçok kentinde protestolar düzenlenen ülkede OHAL ilan edildi.

Sputink'in haberine göre; Kazakistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ülkede yaşanan olaylarda 1000'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke genelinde devam eden protestolarda 8 polis memuru ve Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti.

News Code 1899673
https://tr.mehrnews.com/news/1899673/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler