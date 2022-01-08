Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan Norveç Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün gece Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Viyana görüşmeleri ele alındı.

Şehit Süleymani'nin şehadetinden sonra ABD'ye uyku haram

İran'ın Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, Eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümünü anarak, "Şehit Süleymani’nin şehadetinden iki yıl sonra bölgede öyle bir gelişmeye tanık oluyoruz ki, emperyalizmle mücadeleye ilgi duyan herkes onun için bir anma töreni düzenliyor. Irak halkı da konukları olan Şehit Süleymani suikatının faillerinden intikam alınmasını kendi hakları olarak gürüyor" dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Şehit Süleymani'nin suikastının faili ve suç ortakları General Süleymani'nin şehadetiyle direnişin yenileceğini düşünmüştü. Ancak Şehit Süleymani'nin şehadetinden sonra ABD’lilere uyku haram" ifadesini kullandı.

İran'da vefat ve vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 178 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 821'e vaka sayısı ise 6 milyon 204 bin 224'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 60'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 48 bin 957'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.