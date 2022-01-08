Suudi Arabistan ve ABD temsilcileri Viyana'da İran nükleer anlaşmasını görüştü

Suudi Arabistan'ın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Abdullah bin Halid bin Sultan, dün ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Tahran ve Batılı güçler arasında yürütülen 8. tur müzakerelerin son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Al Arabiya'ya göre, Prens Abdullah bin Halid Al Suud, önceki günlerde Fransız ve Rus mevkidaşları ile ayrı ayrı görüştü.

Suudi diplomat daha önce Suudi Arabistan'ın Viyana görüşmelerini ve müzakere sonuçlarını yakından takip ettiğini söylemişti.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.