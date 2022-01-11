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11 Oca 2022 09:44

Rusya: Viyana müzakereleri için son tarih belirlemek yanlış

Rusya: Viyana müzakereleri için son tarih belirlemek yanlış

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran ve 4+1 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin ile arasında Viyana'da devam eden müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Ültimatom vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yapay baskı oluşturulduğunda hiçbir şey elde edemeyiz." dedi.

Ryabkov, "İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) yeniden canlandırmak için müzakerelerde bir son tarih belirlemek yanlıştır." ifadesini kullandı.

Rus yetkili ayrıca, "Bu hafta ne olacağına bağlı olarak hızlı bir ilerlemeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakıri Keni Viyana görüşmeleri hakkında, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." demişti.

News Code 1899773
https://tr.mehrnews.com/news/1899773/

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