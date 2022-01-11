Rusya: Viyana müzakereleri için son tarih belirlemek yanlış

Sputnik'in haberine göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Ültimatom vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yapay baskı oluşturulduğunda hiçbir şey elde edemeyiz." dedi.

Ryabkov, "İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) yeniden canlandırmak için müzakerelerde bir son tarih belirlemek yanlıştır." ifadesini kullandı.

Rus yetkili ayrıca, "Bu hafta ne olacağına bağlı olarak hızlı bir ilerlemeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakıri Keni Viyana görüşmeleri hakkında, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." demişti.