Rusya'dan Viyana görüşmeleri ile ilgili açıklama

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov sosyal medya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Ulyanov’un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Viyana görüşmelerine katılan tüm katılımcılar nükleer anlaşmayı canlandırma ve yaptırımları kaldırma konusunda bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedildiğini, ancak bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kabul etmektedir.”