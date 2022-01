Viyana müzakerelerinde yaptırımlarla ilgili önemli konular kaldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran konulu Viyana müzakereleri

Hatipzade, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla gerçekleşen 8. tur Viyana görüşmelerini değerlendirerek, "Viyana müzakerelerinde teknik konularda önemli ilerleme kaydedildi, ancak yaptırımların kaldırılması ile ilgili önemli konular diğer tarafın alması gereken siyasi kararları nedeniyle kaldı." dedi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan Avrupa Troykası’nın tutumunu eleştiren Hatipzade, “Bu üç ülke bazen nükleer anlaşma üyesi olduklarını ve ABD’yi temsil etmediklerini unutuyor." ifadesini kullandı.

'Suudi Arabistan'daki elçiliğimizi açmaya hazırız'

Hatipzade, İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu belirterek, "Tabii ki bu, Suudi Arabistan'ın pratik eylemlerine bağlıdır. Biz buna hazır olduğumuzu önceden bildirmiştik." açıklamasını yaptı.

İran-Çin 25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması

Çin ile sağlanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasının yürürlüğe gireceğini dile getiren Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti:

"Yürürlüğe girecek anlaşmaların İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. İran-Çin ilişkileri gayet normaldir. Doğu-Doğu ilişkileri uluslararası sistemdeki değişimlerin doğal gerekliliklerine dayanmaktadır, bölgede farklı ülkelerin bağımsız ülkeler olarak bulunması bir tehdit oluşturamaz. Çin'in bölgedeki çeşitli ülkeler ve özellikle Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkeleri ile ilişkiler kurmuştur. İran olarak ülkeler arasındaki dengeli ilişkileri her zaman olumlu karşıladık.

Asıl endişe verici olan konu, bölge ülkelerine silah satışı, askeri üs kurma ve bölgedeki milli devletleri yıkma gibi eylemlerde bulunan Batılı güçlerin Fars Körfezi bölgesindeki varlığıdır."

'İran’ın B Planı ABD için cazip gelmeyebilir'

Said Hatipzade, Viyana müzakerelerinin başarısız olması durumunda bir 'B planından' söz eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'nin açıklamasına tepki gösterdi ve “ABD Dışişleri Bakanı’na A Planı’nın gerçekleşmesi için her türlü çaba göstermesini tavsiye ederim. Blinken her ülkenin kendine ait bir B Planı olduğunu iyi biliyor. İran’ın B Planı onlara cazip gelmeyebilir.” dedi.

Ayrıntıları gelecek...