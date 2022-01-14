Viyana müzakerelerinde gerçek bir ilerleme kaydedildi

Yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viyana müzakereleri

İran konulu Viyana müzakerelerine ilişkin Lavrov, Avusturya'da süren İran nükleer anlaşması görüşmelerinde gerçek bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Moskova olarak bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz. İran'ın gerçekçi bir şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapması ve Batılı ülkelerin de gerilim ve psikolojik baskı yapmaması önemlidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova ziyareti

Lavrov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Moskova ziyaretine dair, "Bu ziyaret oldukça önemlidir. Karşılıklı ilişkilerin ele alınması lazım." açıklamasını yaptı.

'KGAÖ barış güçleri, etkinliğini tüm dünyaya gösterdi'

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin Kazakistan'a gitmesiyle ilgili olası yeni yaptırımları da yorumlayan Lavrov, "Hiçbir şey söyleyemeyiz. Biz bekleme modunda değil somut konular üzerinde çalışıyoruz. Ancak Batılı partnerlerimiz her şeyi yapabilir" diye konuştu.

Kazakistan'daki durumun KGAÖ güçlerine olan ihtiyacı ve onların etkinliğini tümüyle gözler önüne serdiğinin altını çizen Lavrov, şöyle devam etti: "Bir söz vardır; barış istiyorsan savaşa hazır ol. Tanrı'ya şükür, iş, savaşa kadar uzanmadı. Barış güçleri, kabiliyetlerini tüm dünyaya kanıtladı. Batı'nın barış güçlerinin konuşlanma hızına karşısındaki şaşkınlığı, herkes tarafından hak ettiğin şekilde değerlendirildi, bundan hiç şüphem yok."

'Rolümüz Türkiye- Ermenistan arasında doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmaktı'

Rusya Dışişleri Bakanı, ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin parçası olarak Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin bugün Moskova’da gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Türkiye ve Ermenistan kendi özel temsilcilerini belirledi. Rusya, böyle bir anlaşmaya varılmasına yardımcı oldu ve bugün Moskova’da özel temsilcilerin ilk görüşmesinin gerçekleşiyor olmasından çok memnunuz. Bizim rolümüz, doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmaktı. Umuyorum ki bu başarılı olacak.”

'Erdoğan'ın danışmanının sözleri hakkında Türkiye'den açıklama istedik'

Lavrov, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İhsan Şener'in Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin Kazakistan'da kullanılmasına ilişkin sözleri hakkında Türkiye'den açıklama talep ettiklerini belirtti. "Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının biri, en hafif tabirle, anlaşılmayan bir açıklama yaparak Kazakistan'ın KGAÖ'yü davet etmesini kınadı. Türk meslektaşlarımızdan bunun ne anlamı geldiği konusunda açıklama talep ettik" diyen Lavrov, Türk ve Azeri resmi yetkililerden bu konuda 'sinirli bir tepki' görmediklerinin altını çizdi.

Kaynak: Sputnik