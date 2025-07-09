Yemen’den İsrail'e uyarı: Kızıldeniz’deki saldırılar durmayacak

Yemen’deki Ensarullah Hareketi yetkililerinden Nasreddin Amir, Kızıldeniz’de Siyonist rejim bağlantılı gemilere yönelik saldırıların Filistin direnişine destek ve Gazze ablukasının kaldırılması amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.
Bu operasyonların İsrail’i Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamayı hedeflediğini belirten Amir, “Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları, Gazze üzerindeki abluka kaldırılmadıkça ve saldırılar sona ermedikçe durmayacak.” dedi.
Öte yandan Financial Times gazetesi, Kızıldeniz’den geçen gemilere yönelik artan saldırılar nedeniyle deniz taşımacılığında sigorta maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini bildirdi. Haberde, bu artışın Yemenli silahlı güçlerin İsrail ile bağlantılı gemilere yönelik saldırılarından kaynaklandığı ifade edildi.
İsrail gazetesi Haaretz ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv rejiminin Yemen’den gelen saldırıların durdurulması için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini yazdı.
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