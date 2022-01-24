Viyana'da hiçbir ön şart kabul etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Viyana görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında, “Viyana’da dört alanda ilerleme kaydettik, bazı parantezler küçüldü. Bu büyük bir başarının göstergesidir” dedi.

Hatipzade, “Görüşme taraflarının önceki yıllarda ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yaşananların tekrarlanmaması gerektiği konusunda hemfikir olması önemli” ifadesini kullandı.

Hatipzade, İran’ın güvenilir ve sürdürebilir bir anlaşma istediğini ve güvence alma yolunun oldukça önemli olduğunu söyledi.

ABD’nin Viyana’da zorluk çıkarıp çıkarmadığı sorunsuna yanıt olarak, Hatipzade, “Doğrulama alanında çok ilerleme kaydedildi. Ancak bu konuda hala çok önemli konular var ve temel kararlar alınması gerekiyor” ifadesinde bulundu.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley’nin İran’daki ABD’li tutukluların serbest bırkılmasıyla ilgili iddialarına tepki gösteren Hatipzade, “İran ilk günden itibaren hiçbir ön şart kabul etmedi ve etmeyecek. Bu konular eğer medya gündemine yer almışsa reddedilir” dedi.

Yemen’deki gelişmeler

Yemen’deki son gelişmelere değinen Hatipzade, “Bugün Yemen krizi trajik bir durum haline gelmiştir. Yemen halkına karşı bombalamalara ve şiddete tanık olmaktayız. Bu eşitsiz savaşı başlatanlar diplomatik çözüm benimsemedikçe bu şiddet döngüsü durmayacaktır” diye kaydetti.

Hatipzade, “İran, baskı altındaki mazlumların sesini dünyaya duyurmak için her zaman Yemen halkının yanında olmuştur. Ayrıca siyasi mekanizmalar ve diplomatik çözümlerle Yemenli gruplar arasında diyalog sürecini kolaylaştırmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

İran, Rusya ve Çin’in ortak deniz tatbikatı

Hatipzade İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği 'Deniz Güvenlik Kemeri' adlı ortak deniz tatbikatı ile ilgili olarak, “Bu tatbikatın amacı bölgede barış ve istikrar sağlamaktı. İran'ın Rusya ve Çin ile ilişkileri gelişmektedir” ifadelerinde bulundu.

Afganlar arası görüşmelere ilişkin olarak Hatipzade, “İran, Afganlar arası görüşmelerden yanadır. Tahran, görüşmelerin Afgan halkının çıkarına olmaya çalışıyor” dedi.

Güney Kore’nin İran’a olan borcu

Güney Kore'nin İran'a olan borcu ve İran'ın BM’de oy kullanma hakkını geri kazanıp kazanmadığı sorusuna Hatipzade şu yanıtı verdi:

“Güney Kore'nin İran'a borcu hala ödenmedi. Bu konuda iki ülke arasında yapılan görüşmeler yavaş ilerlemekte ve kabul edilebilir değil. Ancak acil durumlar nedeniyle paramızın bir kısmı Güney Kore tarafından BM’ye ödendi.”

Tahran- Riyad görüşmeleri

İran ve Suudi Arabistana arasındaki görüşmelere dikkati çeken Hatipzade, “İranlı diplomatlar birkaç yıldan beri ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir sonraki toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'dalar ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki temsilciliğimizi tekrar faaliyete başlatmaya odaklanmaktayız” dedi.