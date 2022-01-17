İranlı Başmüzakereci Bakıri Viyana'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bu sabah Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

Viyana görüşmeleri, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla bugün yeniden başlayacak.

Dün İran ve 4+1 grubu uzmanlarının katılımıyla yaptırımların kaldırılması için oluşturulan çalışma grubunun oturumu düzenlenmişti.

İranlı başmüzakereci Ali Bakıri Keni ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri teknik konuları konuşmak ve danışmak için Cuma akşamı ülkelerine dönmüştü.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.