Viyana'da İran'la ilgili kritik görüşmeler sürüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, bugün Viyana'daki Coburg Oteli'nde Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün düzenlediği basın toplantısında, Avusturya'da süren görüşmelerde gerçek bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.