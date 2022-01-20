İran- Çin ilişkileri bölgenin ve tüm dünyanın yararına

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Çin merkezli Xinhua Haber Ajansı’na verdiği demeçte, İran ve Çin’in önünde yeni işbirliği ufkunun olduğunu duyurdu.

Said Hatipzade, Ocak 2016'da İran ve Çin arasında kapsamlı bir stratejik ortaklığın kurulmasını, ikili ilişkiler için yeni sütunlar yaratma açısından “çok önemli bir an ve bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin geçen yıl Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasına dikkati çeken Hatipzade, “Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan 14 Ocak'ta Çin’i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında iki taraf kapsamlı ve uzun bir görüşmenin ardından bu anlaşmanın uygulanması konusunda anlaştı” dedi.

Hatipzade, “İran ve Çin ilişkileri, onların tek taraflılığa ve Washington'un uluslararası arenaya dikte etmeye çalıştığı zorbalık politikasına birlikte karşı çıktıkları için sadece iki ülkenin değil, bölgenin ve tüm dünyanın da yararınadır” ifadesini kullandı.