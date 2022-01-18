Yunanistan: Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun hayatını kaybeden Başkanı David Sassoli'nin anma töreni için gittiği Strazburg'da Avrupa Halk Partisi vekilleri önünde konuştu.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan politikasının temelde değişmediğini ve "daha saldırganlaşırsa Avrupa Birliği'nin her zaman yaptırım kararı alabileceğini" belirtti.

Yunanistan lideri, "Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Özellikle böyle insan hakları ihlalleri ile suçlandığımız bir dönemde. Bu suçlamaları insan hakları konusunda çok da iyi bir sicili olmayan bir ülke yapıyor. Tabii ki Türkiye'den bahsediyorum" dedi.

"Bu sebeplerle Ankara'ya yönelik iki katmanlı bir yaklaşım izliyoruz" diyen Miçotakis, "Dostluk eli uzatıyoruz ama aynı zamanda Yunanistan'a veya Kıbrıs'a daha saldırgan bir yaklaşıma dönülmesi durumunda uygulanacak caydırıcı önlemler hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sene Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'ı Türkiye'den gelen sığınmacıları geri itmekten vazgeçmeye ve bu konudaki insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı.

Kaynak: T24