Çin ve Yunan dışişleri bakanları Doğu Akdeniz'i görüştü

Yunanistan’ın Avrupa ziyaretinin ilk durağı olduğunu dile getiren Wang Yi, bu durumun Çin’in Yunanistan’la ilişkilere verdiği büyük önemi gösterdiğini söyledi.

İki bakan görüşmede, Çin-Yunanistan Kültür ve Turizm Yılı etkinliklerinin başarıyla düzenlenmesinin yanı sıra, yerel temasların güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine vardı ve Afganistan, Doğu Akdeniz ile Libya gibi iki tarafı ilgilendiren konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Wang Yi ile Dendias görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Wang Yi basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Avrupa ziyaretiyle, Yunanistan’a ve diğer Avrupalı dostlarına olimpiyat ruhunu yaygınlaştırma, bağlanırlılığı güçlendirme ve medeniyetlerarası diyaloğu hızlandırma temennileri yönünde üç sinyal vermek istediklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de aynı gün Wang Yi’yi kabul etti.

Kaynak:CRI Türkçe