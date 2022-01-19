Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova'ya gitti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak bu sabah Moskova'ya doğru hareket etti.

Reisi, Moskova ziyareti kapsamında Rus lideri Putin ile ilk kez yüzyüze görüşecek.

İran ve Nijer dışişleri bakanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Nijerli mevkidaşı Hassoumi Massaoudou arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran'da günlük vefat sayısında rekor düşüş

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 653 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 113'e vaka sayısı ise 6 milyon 227 bin 849'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 295'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 68 bin 983'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran'da sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kirman eyaletinin doğusu ve güneyindeki bölgelerde pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu, çok sayıda yerleşim alanı sular altında kaldı.

Kirman eyaletine bağlı Rigan ilçesinde 130 köye ulaşım kapanırken 2 kişi hayatını kaybetti.