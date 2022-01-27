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27 Oca 2022 12:27

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri tatbikat gerçekleştirdi

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri tatbikat gerçekleştirdi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, bugün Güney Horasan eyaletindeki Şahraht sınır bölgesinde tatbikat düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Samen-ul Aemeh Karargahı "Ya Fatımatüz Zehra (s.a)" kodu ile bugün bir tatbikat gerçekleştirdi.

Ülkenin Güney Horasan eyaletindeki Şahraht sınır bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat, muhtemel tehditler ve terör örgütleriyle mücadele etmek için kara kuvvetleri birimlerinin savunma yeteneğini güçlendirmek ve yeni nesil Devrim Muhafızları kuvvetlerine deneyim aktarmak amacıyla yapılmaktadıt.

Yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alanda gerçekleştirilen tatbikat 7 gün sürecek. 

News Code 1900093
https://tr.mehrnews.com/news/1900093/

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