İran, Hindistan'daki dev tatbikata katıldı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hindistan'ın Goa limanı açıklarında düzenlenen IONS tatbikatına (IMAX 2022) katıldı. Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin katıldığı deniz tatbikatında İran yapımı savaş gemisi Dena yer aldı.
Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu (IONS), Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.
İki yılda bir düzenlenen Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun İran da dahil 24 üyesi bulunuyor.
2018'de altıncısı düzenlenen IONS konferansına Tahran ev sahipliği yapmıştı.
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