İran, Rusya ve Çin'den ortak deniz tatbikatı

İran, Rusya ve Çin donanmaları bugün Hint Okyanusu'nun kuzeyinde '2022 Deniz Güvenlik Kemeri' adlı ortak deniz tatbikatı başladı.

İran'dan savaş gemileri ve hava birimlerinin katıldığı tatbikatta Rusya ve Çin'in de yüzer birimleri yer almaktadır.

"2022 Deniz Güvenlik Kemeri" tatbikatı Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 17 bin kilometrekarelik alanı kapsayan bir bölgede gerçekleştirilmektedir.

Tatbikat Sözcüsü Tuğamiral Mustafa Taceddini dün yaptığı açıklamada, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz terörizmi ve korsanlarla mücadele, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu ifade etmişti.