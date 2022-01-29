İran ve Güney Kore, dondurulmuş mali varlıkların serbest bırakılmasını görüşecek

Yonhap Haber Ajansı’na göre; Güney Koreli bir kaynak, “İki ülke Güney Kore'deki bankalarda dondurulan İran'a ait mali varlıklar sorununu çözmek için önümüzdeki ay başkent Seul'de istişare görüşmeleri düzenlemeyi planlıyor.” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, 6 Ocak’ta Avusturya'nın başkenti Viyana'yı ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jang Kun ile gerçekleştirdiği görüşmede, Seul yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle bankalarda dondurulmuş İran'a ait milyarlarca dolarlık dövizi serbest bırakması gerektiğini söylemişti.

Bakıri, Güney Kore'nin İran'a borçlarını "hukuka aykırı ve haksız bir şekilde ödemeyi reddetmesinin, iki ülke ilişkilerinin tarihinde kara bir nokta olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İran'ın Güney Kore'deki dondurulmuş fon miktarının yaklaşık olarak 7 milyar ABD doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.