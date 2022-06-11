ABD’li ve Güney Koreli yetkili İran’ı görüştü

Amerikan medyasına göre; ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bu sabah harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İran'la ilgili geniş bir ortak çıkarlar yelpazesinde çabalarımızı koordine etmeye kararlıyız.” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının arsından İran'ın Güney Kore'de 7 milyar dolarlık varlığı dondurulmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, 6 Ocak’ta Avusturya'nın başkenti Viyana'yı ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jang Kun ile gerçekleştirdiği görüşmede, Seul yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle bankalarda dondurulmuş İran'a ait milyarlarca dolarlık dövizi serbest bırakması gerektiğini söylemişti.

Bakıri, Güney Kore'nin İran'a borçlarını "hukuka aykırı ve haksız bir şekilde ödemeyi reddetmesinin, iki ülke ilişkilerinin tarihinde kara bir nokta olacağı" uyarısında bulunmuştu.