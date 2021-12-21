Güney Kore: İran’a uygulanan yaptırımlardan biz de etkilendik

Güney Kore’nin Tahran Büyükelçisi Yun Kang-hyeon, İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) verdiği röportajda Tahran-Seul ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'nin nükleer anlaşma tutumunu eleştiren Kang-hyeon, “Washington yönetiminin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin yanlış olduğuna inanıyoruz. Biz ABD’nin politikasını izlemedik, fakat ABD’nin yaptırım politikası çok sert olduğu için Güney Koreli şirketler ona uymak zorunda kaldı.” dedi.

Güney Kore büyükelçisi, “İran halkının ABD yaptırımlarından çok zarar gördüğünü çok iyi biliyoruz, ancak şunu söyleyebilirim ki İran halkından sonra ülkemiz de yaptırımlardan çok zarar gördü. Bunu, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye güven mektubu sunduğumda bile dile getirdim.” ifadelerini kullandı.

İran ile Güney Kore arasındaki ticari ilişkilere dair büyükelçi Yun Kang-hyeon, “Eskiden İran'dan çok ithalat yapıyorduk, ancak şimdi İran'dan ithalatımız olmadığı için Güney Kore petrokimya endüstrisi birçok sorunla karşı karşıya.” açıklamasında bulundu.

Güney Kore’nin Tahran Büyükelçisi, sözlerine şöyle devam etti:

“Birçok ülke ham petrol üretiyor, ancak Güney Kore'nin petrol ve petrokimya endüstrileri İran'ın ham petrolüne uygun olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden ihtiyacımız olan petrolü fiyatı yüksek olmasına rağmen İran-Katar ortak petrol sahasından almaya çalıştık. Oradan karşılanmazsa petrolü serbest piyasadan tedarik ederiz. İhtiyaç duyduğumuzu petrolü her zamanki gibi İran'dan temin edebilmemiz için sorunların bir an önce çözülmesini temenni ediyoruz, bu herkes için iyi olur.”

Yun Kang-hyeon, "Geçenlerde Dubai kentinde bulunan Koreli şirketlerle yaptığım görüşmede otomobil ve parça üreticileri de dahil olmak üzere birçoğu İran pazarına iligi duyduklarını dile getirdiler. Ayrıca, lastik üreticileri de İran'a yatırım yapmak istiyor.” diye konuştu.