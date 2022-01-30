Çin Dışişleri Bakanı'ndan yeni yıl mesajı

Wang, dün Beijing’deki diplomatik misyonlara Bahar Bayramı ve Çin Yeni yılı vesilesiyle mesaj gönderdi.

Mesajında geçtiğimiz yılın pek çok çalkantı ve sınamalardan geçtiğini kaydeden Wang, COVID-19’un tüm dünyada yayıldığını, dünya ekonomisinin büyük zorluklarla karşılaştığını ve uluslararası durumda karmaşa yaşandığını hatırlattı.

Wang, “Aynı dönemde barış ve kalkınma da çağımızın teması olmaya devam etti. Bölünme yerine dayanışma ve çatışma yerine işbirliği düşünceleri birçok ülkenin ortak ümidi." diye konuştu.

Wang, Çin'in geçen yıl salgınla mücadele, ekonomik toparlanmayı ilerletme ve uluslararası adaleti savunma çalışmalarında küresel çapta büyük katkılarda bulunduğunun altını çizdi.

Çin'in geçen yılın sonu itibarıyla 120'den fazla ülke ve uluslararası örgüte iki milyar dozdan fazla COVID-19 aşısı tedarik ettiğini vurgulayan Wang, Çin’in birçok ülke ile birlikte, gerçek anlamda çok taraflılığı, merkezinde BM’nin bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumak için çaba harcadığını dile getirdi.

Wang mesajında 2022 Beijing Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na da değindi.

Wang, Çin’in engelleri ortadan kaldırıp, Kış Oyunlarını karşılıklı anlayışı ve dostluğu geliştiren ve tüm dünyayı “ortak bir gelecek için bir araya getiren” büyük bir küresel etkinlik haline getirmek konusunda özgüvene ve yetkinliğe sahip olduğuna vurgu yaptı.

Wang, Çin’in COVID-19'a karşı küresel mücadeleye katkıda bulunmaya ve aşı açığını kapatmak için diğer gelişen ülkeleri desteklemeye devam edeceğine işaret etti.

Çin’in, karşılıklı saygı ve karşılıklı güven ruhu doğrultusunda tüm ülkelerle dostluğu ve işbirliğini güçlendireceğine dikkat çeken Wang, ülkeler arasındaki işbirliği ve karşılıklı güvenin arttırılmasına daha büyük katkı yapacaklarını söyledi.

Wang, Çin’in Küresel Kalkınma İnisiyatifi’nin uygulanmasını ilerleteceğini ve ilgili taraflarla yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğini artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: CRİ Türkçe