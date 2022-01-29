Pekin 2022 Kış Olimpiyatları heyecanı başlıyor

Bu yıl 24.'sü düzenlenen Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek. Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılması bekleniyor. Oyunların başlamasına kısa bir süre kala başkent Pekin'in her yerinde olimpiyat hazırlıklarının izleri görülüyor.

Caddeler ve sokaklar Kış Olimpiyatları'nı konu alan panolar ve dekorasyonlarla kaplanırken Olimpiyat maskotları panda Bing Duın Duın ve Çin feneri Şuıy Ron Ron'un figürleri şehrin farklı köşelerini süslüyor.

Şehir merkezinin kuzeyinde, Pekin Ulusal Stadyumu ile Pekin Olimpiyat Kulesi'nin bulunduğu Olimpiyat Parkı bölgesi, organizasyona özel ışıklandırıldı.

90'dan fazla ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele edecek.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Ne Zaman Başlıyor?

90'dan fazla ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele edeceği Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: Fanatik