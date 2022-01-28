Lavrov: Rusya savaş istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus radyolarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya’nın, güvenlik garantisi talepleri karşısında ABD’den yeterince tatmin edici bir cevap alamamış olması üzerine, 'bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusu' karşısında şunları söyledi:

“Bu, Rusya’ya bağlıysa, savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz."

'Esas meselenin üstünü örten cevaplar'

Lavrov, Rusya’nın güvenlik endişelerine dair ilettiği taleplerine bir önceki gün ABD’den aldığı yazılı cevaba ilişkin ise şunları söyledi:

“Cevaplarını ancak bir önceki gün aldık. Bunlar, Batı işi, pek çok bakımdan esas meselenin üstünü örten cevaplar, fakat söylediğim gibi ikincil önemdeki meseleler konusunda mantıklı küçük parçalar içeriyorlar.”

ABD’nin karşı tekliflerinde yer alan bu ikincil önemdeki meselelerden bazılarının; kısa ve orta menzilli füzelerin Avrupa’ya konuşlandırılmasının ertelenmesi, tarafların tatbikatlarını birbirlerinin sınırlarının yakınında gerçekleştirmemesi ve tarafların savaş gemi ve uçaklarının birbirlerine yaklaşabilecekleri mesafenin belirlenmesi gibi maddeler olduğunu kaydeden Lavrov, bunların geçmişte Rusya’nın önerdiği ancak o dönem reddedilen teklifler olduğunu kaydetti.

Lavrov, “Avrupa’nın güvenliğinin sağlanması adına karşılıklı olarak kabul edilebilir prensipler üstünde anlaşma girişimlerimiz sonuç vermezse, o zaman karşı önlemler alacağız” uyarısını yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu önlemlere ilişkin açıklamalarına atıfla, “Devlet Başkanı, söz konusu karşı önlemlerin birbirinden çok farklı olacaklarını, bu önlemlere ilişkin kararlarını alırken de askeri kanadın tekliflerini dikkate alacağını söyledi” vurgusunu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin NATO adına ilettiği karşı güvenlik tekliflerinin düzenlenme biçimine ilişkinse, “NATO’dan iletilen yanıt, yani ABD’nin cevabının bir diplomatik edep modeli olduğu söylenemez. NATO’dan gelen cevap öyle ideolojikleştirilmişti ve ittifakın ayrıcalıklı olduğu düşüncesi bu belgelere öyle hakimdi ki bu metni yazan kişi adına biraz utandım” ifadelerini kullandı.

'Bizimle dürüst bir biçimde çalışmalarını istiyoruz'

Lavrov ayrıca, Rusya’nın güvenlik garantisi tekliflerinin ültimatom gibi algılanmaması gerektiğini kaydetti ve “Bizimle dürüst bir biçimde çalışmalarını istiyoruz. Moskova, Batı’nın (tekliflerimize) cevap vermekten kaçmamasını ve dürüst olmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna hükümetine silah tedarik edilmesini eleştirdi ve Batı ülkelerinin, Kiev’e silah tedarikleri ile Ukrayna’da ‘silahlı çatışmaya girebilecek tarafları, buna açık hâle getirdiğini’ belirtti.

‘ABD’nin aslında Ukrayna ile ilgilenmediğini, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı kullandığını’ kaydeden Lavrov, “ABD, Ukrayna gerilimini tırmandırıyor ki daha sonra Çin ile uğraşabilsin” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in bir araya gelmesi olasılığına ilişkin bir soru üstüneyse, “Zelenskiy ikili ilişkileri görüşmek istiyorsa onu Moskova’da, Soçi’de veyahut St. Petersburg’da kabul etmeye hazırız, fakat Donbass’ın görüşüleceği yer, temas grubudur” vurgusunu yaptı.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta süren krizin sona erdirilmesi adına Ukraynalı tarafları bir araya getiren temas grubu görüşmeleri, Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Sputnik