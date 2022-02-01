Messi'nin dönüşü PSG'ye yaramadı

Lionel Messi'nin ilk 11'de başladığı ve 120 dakika sahada kaldığı maçta , Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Nice'e penaltı atışları sonucunda kaybederek Fransa Kupası'na veda etti.

İlk kez 10 numaralı formayı giydi

Messi , Fransa Kupası'ndaki özel statü gereği bu maçta ilk kez 10 numaralı PSG formasını sırtına geçirdi.

Fransa Kupası'nda son 16 turundan itibaren takımların ilk 11'lerinde yer alan oyuncuların 1'den 11'e kadar sıralı numaralarla sahaya çıkmak zorunluluğu ve Neymar'ın eksikliği sebebiyle 10 numaralı formayı giyen Messi , uzun bir aranın ardından bir maçın tamamında sahada kaldı.

Seri penaltı atışlarında ilk penaltıyı gole çeviren Arjantinli süper yıldız yine de takımının mağlubiyetini önleyemedi.

Penaltı atışları spnucu rakibine 6-5 kaybederek kupaya vedan eden başkent ekibi , 2019 yılından bu yana ilk kez Fransa Kupası'nda maç kaybetti.

Kaynak: Milligazete