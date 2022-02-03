Milli güreşçilerin ABD'ye seyahati iptal edildi

Dostane maç için Amerika'ya davet edilen İran Serbest Güreş Milli Takımın'dan 6 kişiye vize verilmemesi sebebiyle ABD seyahatinin iptal olduğu belirtildi.
İran Güreş Federasyonu Başkanı Alireza Debir, ABD Güreş Federasyonuna bir eposta göndererek bu konuyu bildirdiğini açıkladı.
Amerikan Güreş Takımını'nın ayrıca İran tarafından Tahran'a davet edildiği duyuruldu.
Daha önce Alireza Debir "ABD, İran Serbest Güreş Milli Takımı üyelerinden birine bile vize vermezse bu ülkeye gitmeyiz." demişti.
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