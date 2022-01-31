Emir Abdullahiyan’dan Hintli mevkidaşına 'geçmiş olsun' telefonu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emir Abdullahiyan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hindistan'a yapacağı ziyarette Afganistan, bölgesel gelişmeler ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere iki ülkeyi yakından ilgilendiren hususlar konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı da Emir Abdullahiyan’ın Yeni Delhi ziyareti planını olumlu karşılayarak, ilgisinden dolayı İranlı mevkidaşına teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Cuma günü yaptığı açıklamada, Emir Abdullahiyan’ın Yeni Delhi ziyaretinin Hindistan Dışişleri Bakanı'nın COVID-19’a yakalanması nedeniyle ertelendiğini bildirmişti.