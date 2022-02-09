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9 Şub 2022 18:30

Suriye'de ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Suriye'de ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

ABD güçlerinin Heseke kentinde bulunan El-Fırat Üniversitesi'ne düzenlediği saldırıdan dolayı Suriye halkı sokağa döküldü.

Haseke SANA muhabiri, çok sayıda vatandaşın şehirdeki Cumhurbaşkanı Meydanı’nda Amerikan işgali tarafından Ekonomi ve İnşaat Mühendisliği fakülteleri ile Monitors Enstitüsü’nün yıkılmasını kınayan bir protesto gösterisi düzenlediğini belirtti.

Göstericiler, Amerikan işgali tarafından desteklenen “DSG” milislerinin devam eden terör eylemlerini ve öğrencilerin sınava girmelerini engellemeyi reddettiklerini dile getirdiler.

ABD güçlerinin Suriye'nin Heseke kentinde bulunan El-Fırat Üniversitesi'ne saldırı yaptığı bildirilmiş, saldırı nedeniyle binada ağır hasarlar oluşturduğu açıklanmıştı.

News Code 1900380
https://tr.mehrnews.com/news/1900380/

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