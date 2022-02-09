Suriye'de ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Haseke SANA muhabiri, çok sayıda vatandaşın şehirdeki Cumhurbaşkanı Meydanı’nda Amerikan işgali tarafından Ekonomi ve İnşaat Mühendisliği fakülteleri ile Monitors Enstitüsü’nün yıkılmasını kınayan bir protesto gösterisi düzenlediğini belirtti.

Göstericiler, Amerikan işgali tarafından desteklenen “DSG” milislerinin devam eden terör eylemlerini ve öğrencilerin sınava girmelerini engellemeyi reddettiklerini dile getirdiler.

ABD güçlerinin Suriye'nin Heseke kentinde bulunan El-Fırat Üniversitesi'ne saldırı yaptığı bildirilmiş, saldırı nedeniyle binada ağır hasarlar oluşturduğu açıklanmıştı.