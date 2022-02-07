Ukrayna’ya İHA tedarik etmek Türkiye’ye zarar verebilir

Sputnik’e konuşan Türk Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kiev güçlerine Bayraktar insansız hava araçları tedarikinde Ukrayna-Türkiye işbirliğinin Ankara için olumsuz sonuçlara yol açabilecek büyük bir hata olduğunu söyledi.

Perinçek, “Türkiye’nin Ukrayna’ya Bayraktar insansız hava aracı tedarik etmesi büyük bir hatadır, partimiz bunu defalarca dile getirmiştir. Bu silah eninde sonunda sadece Rusya’ya karşı değil, Türkiye’nin kendisine karşı da kullanılacaktır.” dedi.

Bu ayın başında Kiev ve Ankara, Ukrayna’da Bayraktar insansız hava araçlarının üretiminde önemli bir genişlemeyi öngören bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Kiev’de gerçekleşen görüşme sırasında imzalanmıştı.

Kaynak: Rusya Haber